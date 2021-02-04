Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Denemeç, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Tekin'i kabul etti
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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Denemeç, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Tekin'i kabul etti

04.02.2021 20:31 | Son Güncelleme: 04.02.2021 20:34
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Denemeç, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Tekin'i kabul etti

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin'i kabul etti.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin'i kabul etti.

Denemeç, Bakanlıktaki makamında ağırladığı Tekin ile görüşmesinin ardından açıklama yaptı.

Rektör Yusuf Tekin'in eğitim alanındaki tecrübelerini kendisiyle paylaştığını dile getiren Denemeç, eğitim alanında istişarelerde bulunduklarını belirtti.

Tekin de Bakan Yardımcısı Denemeç'e ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

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