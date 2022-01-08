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Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına Nazif Yılmaz atandı

Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına Nazif Yılmaz atandı
AA / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına Nazif Yılmaz'ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına Nazif Yılmaz'ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili görevden alınarak, yerine Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz atandı.

Söz konusu atama, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

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AA / Fırat Taşdemir - Son Dakika Haberleri

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