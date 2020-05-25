Milli Egemenlik Parkında ışıl ışıl görüntü Milli Egemenlik Parkında ışıl ışıl görüntü Ankara Büyükşehir Belediyesi yeşil alanlar ve parklarda tadilat, bakım, onarım ve ışıklandırma çalışmalarını hızlandırdı.

Milli Egemenlik Parkında ışıl ışıl görüntü

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi yeşil alanlar ve parklarda tadilat, bakım, onarım ve ışıklandırma çalışmalarını hızlandırdı. Havuzlar, aydınlatma direkleri ve banklar gibi hasar görmüş kent mobilyaları bakımdan geçirilerek yenileniyor. Şehrin estetik görünümü için özel çalışmalara da imza atan Büyükşehir Belediyesi, Milli Egemenlik Parkı'nda yaptığı bakım ve onarım çalışmaları kadar ışıklı süs havuzunu da yaz akşamları için hazır hale getirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi kent genelinde bulunan park ve yeşil alanları yaz akşamlarına hazırlıyor.Hava şartlarından ya da teknik nedenlerden dolayı yıpranan kent mobilyaları bakım ve onarımdan geçirilirken, kente görsellik katan havuzlar da yeni görünümleriyle Başkentlileri bekliyor.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin önünde yer alan Milli Egemenlik Parkı'nda da yenileme çalışmaları gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi peyzaj ve çevre düzenlemesinden, park ve bahçelerin bakım onarımına kadar Başkent'i güzelleştiren pek çok çalışmaya imza atmaya devam ediyor. Başkentlilerin yeşil alanlarda ve parklarda gönül rahatlığıyla vakit geçirebilmeleri için ilaçlama, boyama, temizlik ve tadilat çalışmalarına hız kesmeden devam eden Büyükşehir ekipleri, Ankara'nın en güzel parklarından biri olan Milli Egemenlik Parkı'nda titiz bir çalışma yaparak, tamirat ve bakım çalışmalarını tamamladı.Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının talebi üzerine başlatılan çalışmalar kapsamında Milli Egemenlik Parkı'ndaki havuzun ışıklandırmaları da yenilenerek, görsel bir şölen oluşturuldu.

Milli Egemenlik Parkı içerisinde yer alan aydınlatma direklerinin altyapılarının yenilenmesinin ardından mevcut oturma gruplarının ve demir korkuluklarının tamiratlarını da gerçekleştiren Büyükşehir ekipleri, bahçe mobilyalarını da boyadı.

Park giriş alanında yer alan sert zemin kaplamasını yenileyerek, yürüyüş yolları, merdivenler, duvar kaplamaları gibi birçok noktada tadilat işlemini tamamlayan Büyükşehir Belediyesi ayrıca havuz alanında da özel bir ışıklandırma çalışması yaptı. Park içindeki havuzların izolasyon ve kaplamalarını yenileyen ekipler, renkli ledli aydınlatma sistemi de kurdu.

Aynı zamanda havuzların elektrik altyapısı ile birlikte su dolum ve boşaltma hatlarını da elden geçiren Büyükşehir Belediyesi, beton oturma gruplarının üzerine çelik konstrüksiyon üzeri ahşap kaplama yaparak, Ankaralıların en fazla vakit geçirdiği parklardan biri olan Milli Egemenlik Parkı'nı yeni görüntüsüne kavuşturdu. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı kısa bir süre içinde peyzajını da tamamlayarak parkı rengarenk çiçeklerle süsleyecek.

Kaynak: İHA