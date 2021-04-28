Milli egemenlik nedir? Milli egemenlik anlamı nedir kısaca?

Devletlerin savaşlar sonucunda kazanılan güç sonrası yeni düzen ve yaşam şekli sonrası yeni terimler eklendi. Peki, Milli egemenlik nedir? Milli egemenlik anlamı nedir kısaca?

Devletlerin savaşlar sonucunda kazanılan güç sonrası yeni düzen ve yaşam şekli sonrası yeni terimler eklendi. Peki, Milli egemenlik nedir? Milli egemenlik anlamı nedir kısaca?

MİLLİ EGEMENLİK NEDİR?

Ulusal Egemenlik ya da millî hâkimiyet, devletin gücü olan egemenliğin doğrudan doğruya ulusa ait olmasıdır. Millî egemenlik, ulus egemenliği ya da hâkimiyetimilliye olarak da adlandırılır.

Ulusal egemenliğin var olduğu devletlerde, kurucu ve yönetici güç bazı kişilerde ya da belli gruplarda değil halktadır. Ulusal egemenliğin en önemli göstergelerinden biri meclis ve onu oluşturan demokratik seçimlerdir. Uluslar bu sayede kendi egemenliklerini oluşturabilirler.

Ulusal egemenlik kavramı, devlet ve egemenlik kavramları oluştuğundan beri pek çok siyaset bilimci ve filozof tarafından ele alınmıştır. Günümüz dünyasının pek çok devleti, ulusal egemenlik ilkesine dayalıdır.