Milli egemenliğin 100. yılında genç tasarımcılara ödül
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Milli egemenliğin 100. yılında genç tasarımcılara ödül

Milli egemenliğin 100. yılında genç tasarımcılara ödül
08.05.2020 10:13 | Son Güncelleme: 08.05.2020 10:14

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen "Genç Sanat: 4. Afiş Tasarım Yarışması"nın kazananları belli oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen "Genç Sanat: 4. Afiş Tasarım Yarışması"nın kazananları belli oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen "Hakimiyet-i Milliye" konulu yarışmada, 46 afiş tasarım çalışmasına toplamda 97 bin 500 lira para ödülü verilecek. Genç tasarımcıların milli egemenliği işledikleri 354 tasarım içerisinden seçici kurulun değerlendirmesiyle belirlenen 8 öğrenci ayrı ayrı 7 bin lira ve Başarı Belgesi alacak. Yarışmada Mansiyon Ödülü'ne layık görülen 9 öğrenci de ayrı ayrı 3 bin lira ile ödüllendirilecek. Sergileme ödülü verilecek olan 29 öğrenciye ise yine ayrı ayrı 500 lira ve katılım belgesi takdim edilecek. Bakanlık, yarışmanın ödül töreni ve sergisine ilişkin detayları daha sonra ilan edecek.

Yarışmanın seçici kurulunda Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümünden Prof. Dr. Uğur Atan, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsünden Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümünden Doç. Dr. Serdar Pehlivan ile Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümünden Prof. Sema Ilgaz Temel yer aldı. Bakanlığı seçici kurulda Güzel Sanatlar Genel Müdürü Doç. Dr. Murat Salim Tokaç temsil etti.

Ödül kategorilerinde başarı sıralamasının olmadığı "Genç Sanat: 4. Afiş Tasarım Yarışması"nda dereceye girenler şöyle:

"Başarı Ödülü alan öğrenciler: Mert Bağçiçek, Ezgi Şen, Hüseyin Uzuntaş, Taha Bekir Murat, Tugay Çetinkaya, Ümit Bayırlı, Refik Yalur, Yunus Emre Kozoğlu.

Mansiyon Ödülü alan öğrenciler: Aleyna Çelik, Elif Nur Hüyük, Fatma Aydoğdu Torbacı, Nida Avcu, Tuğçe Demir, Cemalettin Polat, Ahmet Önder Demir, Mehmet Salih Kızılkaya, Serap Keskin.

Sergileme Ödülü alan öğrenciler: Cemal Cebecioğulları, Eda Sude Küçükçınar, Elif Göktaş, Emine Akhan, Gülsüm Damla Aşkın, Halime Aladağ, İlker İlhan, Mehmet Işık, Şerife Şahin, Şevval Sarıcı, Tolga Kobak, Alper Özkan Karagöl, Dilara Temel, Aleyna Marapoğlu, Aleyna Damla Okumuş, Muhammet Selman Özkaya, Samet Alaca, Devran Delioğlan, Ebubekir Bayraktutan, Esma Taştan, Esra Atacan, İdil Tayhan, Jineps Hızlıok, Mehmet Ali Demirbaş, Mehmet Can Kaya, Murat Evlense, Safa Akalay, Şafak Deniz Kanburoğlu, Zeynep Adatepe" - ANKARA

Kaynak: İHA

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