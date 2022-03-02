Milli diskçi Berke İnaloğlu dünya şampiyonası için form tutuyor Açıklaması

BURSA (AA) - Ulusal ve uluslararası şampiyonalarda elde ettiği başarılarla adından söz ettiren milli diskçi Berke İnaloğlu, Dünya Üniversiteler Atletizm Şampiyonası'na katılıp madalya kazanma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Yaklaşık 11 yıl önce başladığı disk atmada Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra yıldızlar ve gençler kategorilerinde 2 Balkan şampiyonluğu, Avrupa Atletizm Şampiyon Kulüpler Kupası'nda da birinciliği bulunan İnaloğlu, başarılarına bir yenisini daha eklemek istiyor.

Bursa'da 7-8 Mayıs'ta yapılacak Nurullah İvak Atmalar Kupası Yarışması'nda derece elde etmesi halinde Çin'in Çengdu kentinde 30 Haziran-5 Temmuz'da düzenlenecek Dünya Üniversiteler Atletizm Şampiyonası'na katılacak İnaloğlu, madalya hedefi için salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması yürütüyor.

"Zirvede yer alacağıma inanıyorum"

Berke İnaloğlu, AA muhabirine, çalışmalarını düzenledikleri programa uyarak sıkı şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Antrenmanların yoğun tempoda geçtiğini anlatan İnaloğlu, "Çalışmalar yorucu geçse de zirvede yer alacağıma inanıyorum. Bunun için elimden geleni yapıyorum, her şey güzel gidiyor." diye konuştu.

İnaloğlu, İstiklal Marşı'nı kürsüde yer alarak okutmanın en büyük hedefi olduğunu vurgulayarak, "Günde çift antrenman yapıyorum. Sabah ve akşam olmak üzere toplam 4 saat çalışıyorum. Kış ayı olduğu için salonda çalışmalarıma devam ediyorum. Bundan sonraki süreçte sahada antrenman yapıp atışlarımı yapacağım." dedi.

Performans koçu Kırlangıç: "Hedeflerine ulaşacağına inanıyoruz"

Milli sporcunun performans koçluğunu yapan Cansın Kırlangıç da Berke'nin başarılı ve disiplinli bir sporcu olduğunu belirterek, "Pandemi süreci bizim için zor oldu. Yaklaşık 4 aydır ciddi şekilde hazırlanıyoruz. Oturmuş tekniği var ve o bu tekniğini geliştirmeye çalışıyor. Başladığımız noktadan bu zamana kadar çok ciddi ilerlemeler kaydettik. Hedeflerine ulaşacağına inanıyoruz." şeklinde konuştu.