Milli disk atmacı Özlem Becerek, Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyonası'nda 4. oldu
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Milli disk atmacı Özlem Becerek, Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyonası'nda 4. oldu

Milli disk atmacı Özlem Becerek, Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyonası'nda 4. oldu
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Türkiye rekortmeni milli atlet Özlem Becerek, Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyonası'nda disk atma mücadelesini dördüncülükle tamamladı.

Türkiye rekortmeni milli atlet Özlem Becerek, Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyonası'nda disk atma mücadelesini dördüncülükle tamamladı.

Türkiye Atletizm Federasyonunun (TAF) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyonası'nın ikinci gününde Türk atletler arasında en iyi derece Özlem Becerek'ten geldi. Becerek, disk atma finalini 52.63'lük derecesiyle dördüncü bitirdi.

100 metrede şampiyona tarihindeki ikinci Türk finalist Umut Uysal, 10.48'lik derecesiyle Avrupa Şampiyonası'nın finalinden yedinci olarak ayrıldı.

Final koşan atletler arasında yer alan Devrim Kazan, 5 bin metre yarışını 14.46.97'lik derecesiyle dokuzuncu sırada noktaladı.

Öte yandan, 3000 metre su engelli elemelerinde İbrahim Karateker, 9.07.42'lik derecesiyle finale koşma hakkı elde etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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