Milli denizaltı projesi MİLDEN başladı, ilk teslimat 2030'da yapılacak

23.10.2019 17:28

Türkiye Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın yerli ve milli imkanlarla yapılması planlanan Milli Denizaltı Projesi (MİLDEN) resmen başlatıldı.



Havadan Bağımsız Tahrik Sistemli (Air Independent Propulsion/AIP ) denizaltılarda sessiz sürüş, gelişmiş torpido ve güdümlü füze sistemleri bulunacak. Denizaltıların ana tankları Gölcük Tersanesi'nde üretilecek. Denizaltı programına ait tüm elektronik aksam ve sensörler Aselsan tarafından geliştirilirken, askeri yazılımlarsa Havelsan tarafından kodlanacak. Euronews.com'da Görüntüle