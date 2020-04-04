Milli dayanışmaya iş dünyasından destek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Covid-19'un ekonomik etkilerine karşı başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" yardım kampanyasına destekler sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Covid-19'un ekonomik etkilerine karşı başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" yardım kampanyasına destekler sürüyor. Siyaset, spor, sanat ve iş dünyasından birçok isim ve kamu yöneticisi kampanyaya katıldığını duyurdu.

Tüm Kalkınma İş Adamları ve Girişimciler Derneği (TÜMKİAD) Başkanı Nihat Tanrıkulu da, kampanyayı desteklediklerini ve katkıda bulunacaklarını açıkladı. Tanrıkulu, "Bugüne kadar her zaman devletimizin yanında olan yol arkadaşları olarak, bir çatı altında toplandık. Devletimizin ve milletimizin yanında her zaman dimdik durduk. Hep meydanlarda olduk. En ufak şüphe ve tereddütümüz olmadı, okçular tepesini asla boş bırakmadık. Şimdi yine milletçe büyük bir imtihan ile karşı karşıyayız. Tüm dünyayı kasıp kavuran salgın belası ülkemizi de tehdit ediyor. Bir taraftan sağlığımızı ve canlarımızı korumak, diğer taraftan ekonomimizi ve geleceğimizi korumak durumundayız" dedi.

Tanrıkulu, "Bu süreçte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu "Biz Bize Yeteriz" kampanyasına tüm gücümüzle "Biz de varız" dedik. Ülkemizin her köşesinden yol arkadaşlarımız ve gönüldaşlarımız ile birlikte bağışlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Bu kötü günleri hep birlikte atlatacağız. Birlikte başaracağız. Yeni dünya düzeninde Yeni Türkiye olarak daha güçlü olacağız. Şimdi ayrışma değil, var gücümüzle birleşme zamanı. Milli olma zamanı" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA