Milli Dayanışma Kampanyasına nasıl bağış yapılır? Koronavirüse karşı Biz Bize Yeteriz Türkiyem bağış kampanyası hesap numaraları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüsle mücadele kapsamında Biz Bize Yeteriz Türkiyem bağış kampanyası başlatıldığını açıkladı. Açıklama sonrası Milli Dayanışma Kampanyasına nasıl bağış yapılır? Koronavirüse karşı Biz Bize Yeteriz Türkiyem bağış kampanyası hesap numaraları konuları merak edildi.

Cumhurbaşkanı, koronavirüsle mücadele toplantısı sonrası alınan kararları açıkladı. Erdoğan konu kapsamında Biz Bize Yeteriz Türkiyem bağış kampanyası başlatıldığını ifade ederek Biz Bize Yeteriz Türkiyem bağış kampanyası başlatıldığını açıkladı ve kampanyaya destek çağrısı yaptı. Peki Milli Dayanışma Kampanyasına nasıl bağış yapılır? Koronavirüse karşı Biz Bize Yeteriz Türkiyem bağış kampanyası hesap numaraları nelerdir? Milli Dayanışma Kampanyasına nedir? MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI NEDİR? Milli Dayanışma Kampanyası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavrüsle mücadeleye destek için başlattığı bağış kampanyasıdır. MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI HESAP NUMARALARI MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI'NA KİMLER BAĞIŞ YAPTI? Milli Dayanışma Kampanyasına il etapta bağış yaparak destek olanlar: CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 aylık maaşını bağışlayarak kampanyaya destek oldu. TOBB Hisarcıklıoğlu "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına TOBB olarak 10 milyon lira destek vereceğiz." açıklamasında bulundu. TBMM BAŞKANI ŞENTOP TBMM Başkanı Şentop, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 5 maaşıyla katılacağını açıkladı MHP BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı olarak Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşımla katılıyorum." dedi. SARAÇ VE YÖK ÜYELERİ Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK üyeleriyle Milli Dayanışma Kampanyası'na birer aylık maaşlarıyla destek verdi. AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ NUMAN KURTULMUŞ AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş "Milli Dayanışma Kampanyası"na 3 maaşını bağışladı.