Milli Dayanışma Kampanyasına düvesini bağışladı

Milli Dayanışma Kampanyasına düvesini bağışladı Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Bayburtlu besici Ahmet Nişancı, 450 kiloluk düvesini bağışladı.

Milli Dayanışma Kampanyasına düvesini bağışladı

BAYBURT - Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Bayburtlu besici Ahmet Nişancı, 450 kiloluk düvesini bağışladı.

Bayburt'un Söğütlü Köyü'nde besicilikle uğraşan eski muhtar Ahmet Nişancı, Covid-19'la mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle dar gelirli vatandaşlara destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na, 450 kilogramlık düvesini bağışlayarak katıldı. Açık artırma usulüyle satılacak düvenin geliri kampanyaya bağışlanacak.

Nişancı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileriyle iletişime geçtiğini ve "Çorbada tuzumuz olsun." diyerek kampanyaya katkı sunmak istediğini aktardı.

Kaynak: İHA