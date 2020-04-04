Milli Dayanışma Kampanyasına düve bağışlayarak destek verdi
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Milli Dayanışma Kampanyasına düve bağışlayarak destek verdi

Milli Dayanışma Kampanyasına düve bağışlayarak destek verdi Bayburtlu yetiştirici 500 kiloluk düvesini Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kovid-19'la mücadele kapsamında Milli Dayanışma çağrısına Bayburtlu besici Recep Ali Yaya 500 kiloluk...

04.04.2020 12:47 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:49
Milli Dayanışma Kampanyasına düve bağışlayarak destek verdi

Milli Dayanışma Kampanyasına düve bağışlayarak destek verdi

Bayburtlu yetiştirici 500 kiloluk düvesini Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

BAYBURT - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kovid-19'la mücadele kapsamında Milli Dayanışma çağrısına Bayburtlu besici Recep Ali Yaya 500 kiloluk düvesini bağışlayarak destek verdi. Bayburt'un Bayırtepe Köyü'nde besicilikle uğraşan Yaya, daha önce de Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler için "Efe" ile "Paşa" isimli tosunlarını Mehmetçik Vakfı'na bağışlamıştı.

Kovid-19'la mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle dar gelirli vatandaşlara destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na Bayburtlu besici Recep Ali Yaya, 500 kilogramlık düvesini bağışlayarak katıldı. Açık artırma usulüyle satılacak düvenin geliri kampanyaya bağışlanacak.

Yaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileriyle iletişime geçtiğini ve "Çorbada tuzumuz olsun." diyerek kampanyaya katkı sunmak istediğini aktardı. Milli Dayanışma Kampanyası'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat katkı sunmasının herkes için güzel bir örnek olduğunu kaydeden Yaya, "Cumhurbaşkanımızın bizzat katıldığı kampanyaya bizde bir düvemizi bağışlayarak destek olmak istedik. Türkiyem için, 'Biz bize yeteriz'e destek için böyle bir şey öngördük. Türk Milleti olarak birliğimizi, beraberliğimizi ülke olarak ortaya koymamız gerekiyor. Bizim devletimiz gibi vatandaşına sahip çıkan, destek veren bir devlet bugüne kadar görmedim. Bunun için birlik olalım, beraber olalım. Her şey bizim için daha güzel olacak." dedi.

Yardımlarına bundan sonra da devam edeceğini ifade eden Yaya, "Allah nasip ediyor, böyle yardımlarda bulunuyoruz. Biz bize yeteriz." diye konuştu.

Kovid-19'la mücadele çalışmaları için de mesaj veren Yaya, vatandaşlara yönelik evde kalmaları çağrısında bulundu. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri de Yaya'yı ziyaret ederek gösterdiği duyarlılıktan ötürü teşekkür etti.

Milli Dayanışma Kampanyasına düve bağışlayarak destek verdi

Kaynak: İHA

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Milli Dayanışma Kampanyasına düve bağışlayarak destek verdi
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