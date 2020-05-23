Milli Dayanışma Kampanyasına destek 2 milyar TL'yi geçti AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasında bugüne kadar 2 milyar 30 milyon 380 bin 771 TL toplandığını açıkladı.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasında bugüne kadar 2 milyar 30 milyon 380 bin 771 TL toplandığını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, koronavirüs sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek amacıyla 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyası başlatıldığını hatırlattı. 30 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında bugüne kadar 2 milyar 30 milyon 380 bin 771 TL toplandığını belirten Bakan Selçuk, kampanya için 6 milyon 405 bin 225 SMS (kısa mesaj) atıldığını ifade etti. Salgın sürecinde ekonomik ve sosyal destek paketleriyle vatandaşlara destek olunduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, bu milli dayanışma kampanyasıyla da ihtiyaç sahibi vatandaşlara ilave destekler sunulmasının amaçlandığını kaydetti.

Devlet ve milletin bu zor dönemde el ele vererek ihtiyaç sahibi vatandaşlar için örnek dayanışma sergilediğini ifade eden Bakan Selçuk, "Kampanyaya katkıda bulunan, destek veren yüce gönüllü milletimizin her bir ferdine teşekkür ediyorum. Bu iyilik hareketine kampanya sona erinceye kadar desteğinizin devam etmesi çağrısında bulunuyorum" dedi.

Bu arada kampanyaya destek olmak isteyenler 'KORONA' yazıp 8119'a kısa mesaj atılarak, mesaj başına 10 lira bağışta bulunulabiliyor. Ayrıca, bağış için Ziraat, Ziraat Katılım, Vakıflar ve Vakıf Katılım bankaları ile Halkbank'ta açılan hesap numaraları bulunuyor.

Kaynak: DHA