'Milli Dayanışma Kampanyası'na şarkı yazarak, destek verdi CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 maaşını bağışlayarak, başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na sanatçı Aydın Aydın, 'Biz bize yeteriz' adlı şarkıyı yazarak, destek verdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 maaşını bağışlayarak, başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na sanatçı Aydın Aydın, 'Biz bize yeteriz' adlı şarkıyı yazarak, destek verdi.

Türk halk müziği sanatçısı Aydın Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 maaşını bağışlamasıyla başlattığı 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi. 'Biz bize yeteriz' adlı şarkıyı yazan Aydın, kampanyaya maddi ve manevi destek vereceğini de söyledi. Aydın, "Bugün birlik ve beraberlik günü. Bugün yardımlaşma günü. Benim sanatçı dostlarımdan ve iş adamları dostlarımdan ricam; bu kampanyaya lütfen destek olalım. Ben de maddi ve manevi desteğimi sunuyorum. Lütfen evde kalın. Sağlık çalışanlarına ve güvenlik güçlerimize yardımcı olmak için evde kalın" dedi.

Aydın Aydın'ın bağlamasıyla çalıp, söylediği 'Biz bize yeteriz' şarkısının sözleri, şöyle: 'Biz bize yeteriz Biz bize yeterizBiz bize yeteriz Allah'a hamdederizKomşumuz aç dururkenBiz ne güne beklerizGelir geçer bugünlerYarınlar bizi beklerDünyada hiç kalmasın Fakir ve çaresizlerBiz bize yeteriz Biz bize yeterizKomşumuz aç dururken Biz ne güne bekleriz'

Kaynak: DHA