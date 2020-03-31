Milli Dayanışma Kampanyası'na İçişleri Bakanlığı bürokratlarından destek
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Politika ›› Milli Dayanışma Kampanyası'na İçişleri Bakanlığı bürokratlarından destek - Haber
Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Politika

Milli Dayanışma Kampanyası'na İçişleri Bakanlığı bürokratlarından destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün kabine toplantısının ardından başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası" yediden yetmişe her kesimden destek gördü.

31.03.2020 17:07 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:07
Milli Dayanışma Kampanyası'na İçişleri Bakanlığı bürokratlarından destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün kabine toplantısının ardından başlattığı "Milli Dayanışma Kampanyası" yediden yetmişe her kesimden destek gördü. İçişleri Bakanlığında görevli üst düzey bürokratlar, valiler ve kaymakamlar da yardım kampanyasına en az bir maaş bağışlayarak destek olacak.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs salgınından etkilenen vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün "Milli Dayanışma Kampanyası" başlatıldı. "Biz bize yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan kampanyaya ilk destekte Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan'ın 7 maaşını bağışladığı kampanya kısa sürede yediden yetmişe her kesimden büyük destek gördü. Kampanyaya bir destekte İçişleri Bakanlığı merkezinde görevli bürokratlar, valiler ve kaymakamlardan geldi. Bürokratlar, valiler ve kaymakamlar, kampanya kapsamında ilan edilen hesap numaralarına en az birer maaşlarını bağışlayacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

İstanbul'da tüyler ürperten kare! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi Haber
İstanbul'da tüyler ürperten kare! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi
Türkiye'de virüse karşı karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu Haber
Türkiye'de virüse karşı karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu
Bu kentimizde 'Evde kal' uyarılarını kimse dikkate almıyor Haber
Bu kentimizde 'Evde kal' uyarılarını kimse dikkate almıyor
Karantinadaki Songül Karlı'nın ip atladığı anlar Instagram'ı salladı Haber
Karantinadaki Songül Karlı'nın ip atladığı anlar Instagram'ı salladı
İmamoğlu ve Yavaş'ın başlattığı kampanyayı Bakanlık durdurdu: İzinsiz yardım toplanamaz Haber
İmamoğlu ve Yavaş'ın başlattığı kampanyayı Bakanlık durdurdu: İzinsiz yardım toplanamaz
Koronavirüse yenik düşen yakınına son kez dokundu Haber
Koronavirüse yenik düşen yakınına son kez dokundu
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık
Virüs salgınından korkan genç mimar, 5. kattan atlayarak hayatına son verdi
Virüs salgınından korkan genç mimar, 5. kattan atlayarak hayatına son verdi
Son Dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırladığı infaz düzenlemesi Meclis'te! 5 suç kapsam dışı
Son Dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırladığı infaz düzenlemesi Meclis'te! 5 suç kapsam dışı
Aleyna Tilki'den kalçası hakkındaki eleştirilere ilginç yorum: Ben de gerçek olduğuna inanamıyorum
Aleyna Tilki'den kalçası hakkındaki eleştirilere ilginç yorum: Ben de gerçek olduğuna inanamıyorum
İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Hayırlı olsun
İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Hayırlı olsun
83 yaşındaki kadın, kendisini riske atıp maaşını getiren görevliyi alnından öptü
83 yaşındaki kadın, kendisini riske atıp maaşını getiren görevliyi alnından öptü
Balıkesirli işletmeci, rüyasında gördüğü 'Askıda Erzak' uygulamasını gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor
Balıkesirli işletmeci, rüyasında gördüğü 'Askıda Erzak' uygulamasını gerçekleştirerek ihtiyaç sahiplerine yardım...
Ölümden döndüler! Engelli bireyin el frenini çektiği araç, yokuş aşağı sürüklendi
Ölümden döndüler! Engelli bireyin el frenini çektiği araç, yokuş aşağı sürüklendi
Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 849 kişi hayatını kaybetti
Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 849 kişi hayatını kaybetti
Prof. Dr. Oğuz Özyaral, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Prof. Dr. Oğuz Özyaral, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Boston Celtics forması giyen Marcus Smart, koronavirüsü yendi
Boston Celtics forması giyen Marcus Smart, koronavirüsü yendi
Tottenham Hotspur, koronavirüsle mücadele için stadını açtı
Tottenham Hotspur, koronavirüsle mücadele için stadını açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyası'na ne kadar bağışladığı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Milli Dayanışma Kampanyası'na ne kadar bağışladığı belli oldu
Muslera ve eşinden Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ekipman desteği
Muslera ve eşinden Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ekipman desteği
Fransa'nın ardından ABD de sıtma ilaçlarının koronavirüs tedavisinde kullanımına onay verdi
Fransa'nın ardından ABD de sıtma ilaçlarının koronavirüs tedavisinde kullanımına onay verdi
Merve Terim'den 'Fatih Terim korona olmadı' yorumlarına imalı tepki: Kimi kandırıyorsunuz siz?
Merve Terim'den "Fatih Terim korona olmadı" yorumlarına imalı tepki: Kimi kandırıyorsunuz siz?
Türk-İş'ten işçiler için hayati öneme sahip çağrı: İşten çıkarmalar yasaklanmalı
Türk-İş'ten işçiler için hayati öneme sahip çağrı: İşten çıkarmalar yasaklanmalı
Koronavirüs sebebiyle 3 bini aşkın vatandaşını kaybeden Çin'de orman yangını felaketi: 19 ölü
Koronavirüs sebebiyle 3 bini aşkın vatandaşını kaybeden Çin'de orman yangını felaketi: 19 ölü
Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu
Kiğılı'nın internet sitesinden market ürünleri satması sosyal medyada alay konusu oldu
Suudi iş adamı Yasir Al-Rumayyan, Newcastle United'ı satın alıyor
Suudi iş adamı Yasir Al-Rumayyan, Newcastle United'ı satın alıyor
Kaskı kafasında değil saksıda taşıyan sürücüye 2 bin 893 TL cezası kesildi
Kaskı kafasında değil saksıda taşıyan sürücüye 2 bin 893 TL cezası kesildi
Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin 3 bin 170'e yükseldi
Son Dakika: ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin 3 bin 170'e yükseldi
Son Dakika: Benzin ve motorine indirim geldi
Son Dakika: Benzin ve motorine indirim geldi
DSÖ'den dikkat çeken maske uyarısı: Hasta değilseniz, kullanmaktan kaçının
DSÖ'den dikkat çeken maske uyarısı: Hasta değilseniz, kullanmaktan kaçının
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Zekeriya Birkan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Guido Senia Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Prens Charles
Spor Ali Koç Tamer Tuna Rüştü Reçber Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Milli Rusya Türk Lirası Fatih Terim
Şu an buradasınız: Milli Dayanışma Kampanyası'na İçişleri Bakanlığı bürokratlarından destek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2020 17:27:41. #1.15#
title