Milli Dayanışma Kampanyası'na destek sürüyor Uşak'ta bir Kıbrıs Gazisi, Aydın'da bir emekli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.

Uşak'ta bir Kıbrıs Gazisi, Aydın'da bir emekli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.

Uşak'ın Karahallı ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi Faik Şengüler, jandarma ekiplerini çağırarak 500 lira bağışta bulundu.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Şengüler'in desteğini çok anlamlı bulduğunu belirterek, "Ne mutlu bana ki böyle şerefli bir milletin evladıyım. Kıbrıs Gazimiz, emekli aylığından 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışta bulundu. İyi ki varsınız güzel insanlarımız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA