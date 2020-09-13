Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için Türkiye turuna çıkan Özavcı, Van'da
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için Türkiye turuna çıkan Özavcı, Van'da

DSP'nin 2010'daki kongresinde genel başkan adayı olan Erol Özavcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için çıktığı Türkiye turu kapsamında Van'a ulaştı.

Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için Türkiye turuna çıkan Özavcı, Van'da
13.09.2020 12:23 | Son Güncelleme: 13.09.2020 12:26

DSP'nin 2010'daki kongresinde genel başkan adayı olan Erol Özavcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için çıktığı Türkiye turu kapsamında Van'a ulaştı.

Kocaeli'den yola çıkan Özavcı, üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sultan Abdülhamid Han'ın fotoğraflarıyla kampanya bilgilerinin yer aldığı yazılarla kaplı aracıyla kente geldi.

Şehir turu attıktan sona esnafı ziyaret edip Kur'an-ı Kerim hediye eden Özavcı, yaptığı açıklamada, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olmak ve farkındalık oluşturmak için tekrar yola çıktığını anlattı.

Özavcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerek Türkiye'ye gerekse kıtalar ötesindeki mazlum ve mağdurlara çok önemli katkıları olduğunu belirtti.

Erol Özavcı, çıktığı Türkiye turundaki katkılarından ötürü AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Elibeş'e, AK Parti Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Ahmet Sönmez'e ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür etti.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Abdülhamit Gül Mustafa Destici Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli
Magazin Cem Yılmaz Deniz Seki Ebru Şallı Erol Evgin
Spor Can Bartu Eddie Newton Sergen Yalçın Ricardo Quaresma Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Eylül Ankara Fırtına Antalya
Şu an buradasınız: Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için Türkiye turuna çıkan Özavcı, Van'da - Van
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.9.2020 12:26:27. #1.15#
title