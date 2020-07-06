Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için Türkiye turuna çıkan Özavcı Isparta'da DSP'nin 2010'daki kongresinde genel başkan adayı olan Erol Özavcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için çıktığı Türkiye turu kapsamında Isparta'ya ulaştı.

DSP'nin 2010'daki kongresinde genel başkan adayı olan Erol Özavcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek için çıktığı Türkiye turu kapsamında Isparta'ya ulaştı.

Kocaeli'den yola çıkan Özavcı, üzerinde Erdoğan ve Abdülhamid Han'ın fotoğraflarıyla kampanya bilgilerinin yer aldığı yazılarla kaplı aracıyla kente geldi.

Şehir turu yaptıktan sona gazetecilere açıklamalarda bulunan Özavcı, daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a farklı konularda destek için 5 kez Türkiye turu yaptığını söyledi.

Kampanyaya destek olmak ve farkındalık oluşturmak için tekrar yola çıktığını anlatan Özavcı, şunları ifade etti:

"Bizim için önemli olan vatandır, bayraktır, İslam'dır. Vatan olmazsa yaşayamayız, bayrak olmazsa hürriyetimiz olmaz, hürriyetimiz olmazsa da İslam'ı yaşayamayız. Bugün birlik olma günüdür. Bugünlerde sağ ve sol önemli değil, aslında siyaset de önemli değil. Önemli olan devleti, milleti, bayrağı dik tutmaktır."

Kaynak: AA