Milli Dayanışma Kampanyası'na destek (2) - SİVAS Görevlilerin Hediye Kaya teşekkür etmesi Hediye Kaya'nın konuşması, makbuzu alması Milli Dayanışma Kampanyası'na destek SİVAS (AA) Kardeşler Mahallesi'nde engelli oğlu Mehmet Kaya (35) ile yaşayan Hediye Kaya (75) da 112 Çağrı Merkezi'ni arayarak, kampanyaya katılabilmek için Vefa Sosyal...

Görevlilerin Hediye Kaya teşekkür etmesi Hediye Kaya'nın konuşması, makbuzu alması Milli Dayanışma Kampanyası'na destek SİVAS (AA) Kardeşler Mahallesi'nde engelli oğlu Mehmet Kaya (35) ile yaşayan Hediye Kaya (75) da 112 Çağrı Merkezi'ni arayarak, kampanyaya katılabilmek için Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan yardım istedi. Evine gelen görevlilere yaşlılık maaşından ve engelli oğlunun aylığından biriktirdiği 3 bin lirayı teslim eden Kaya, "Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun." ifadesini kullandı. Kaynak: AA