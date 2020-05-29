Milli Dayanışma Kampanyası'na destek Kilis'te bir halı fabrikası ile 65 yaş üstü vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destekte bulundu.

Kilis'te bir halı fabrikası ile 65 yaş üstü vatandaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destekte bulundu.

Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, Gaziantep'te faaliyet gösteren bir halı fabrikası ile 65 yaş üstü bir vatandaş, Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Kilis Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bağışta bulundu.

Açıklamada, "Valiliğimiz koordinasyonunda Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılacak ayni bağış kampanyamıza 2 bin metrekare halı bağışlayan Özkaplan Halı firması ile kampanyaya 1100 lira destek olan Duruca köyü Aybastı mezrasında ikamet eden çiftçi Abdullah Demirbaş'a teşekkür ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA