"Milli Dayanışma Kampanyası"na destek Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na, Giresun'dan da destek verildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na, Giresun'dan da destek verildi. AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kampanyaya şahsı olarak 5 aylık emekli maaşını bağışladığını belirterek, Giresunlu hemşehrilerinden kampanyaya destek olmalarını istedi. Kaynak: AA