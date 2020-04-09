Milli Dayanışma Kampanyası'na 7 yaşındaki Tekin'den destek
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 7 yaşındaki Gül Derin Su Tekin, kumbarasında biriktirdiği 60 lirayı Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı.
09.04.2020 14:08 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:08
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 7 yaşındaki Gül Derin Su Tekin, kumbarasında biriktirdiği 60 lirayı Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı.
Yeni Mahallede yaşayan Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Tekin, kumbarasında biriktirdiği 60 lirayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiye" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına bağışladı.
Parayı kampanya hesabına yatırılmak üzere Kızıltepe Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubuna teslim eden Tekin, kampanyaya bağışta bulunan yaşıtlarından etkilendiğini söyledi.
Kaynak: AA