Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 bin lira bağışlayan yaşlı kadına ziyaret

AK Parti Sarıgöl İlçe Teşkilatı üyeleri, Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 bin lira bağışlayan 84 yaşındaki Sevgi Yavaş'ı ziyaret edip, Kur'an-ı Kerim ve bayrak hediye etti.

AK Parti Sarıgöl İlçe Teşkilatı üyeleri, Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 bin lira bağışlayan 84 yaşındaki Sevgi Yavaş'ı ziyaret edip, Kur'an-ı Kerim ve bayrak hediye etti.

Dindarlı Mahallesi'nde yaşayan Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Biz bize yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na emekli maaşından arttırdığı 5 bin lirasını bağışladı.

Sarıgöl Vefa Destek Grubu ekipleri tarafından teslim alınan bağış, kampanya hesabına yatırıldı.

Sevgi Yavaş'ın örnek davranışı üzerine AK Parti Sarıgöl ilçe teşkilatı üyeleri, yaşlı kadını evinde ziyaret etti.

AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç ve yönetim kurulu üyeleri, yaşlı kadına Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye etti.

Büyükdinç, yaşlı kadına anlamlı bağışı için teşekkür ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile il başkanı Salih Hızlı'nın selamını getirdiğini söyledi.

Kaynak: AA