Milli curlingciler ve milli patenci Akar, Erzurum'da davul zurnayla karşılandı

ERZURUM (AA) - Norveç'te düzenlenen Avrupa Şampiyonası B Kategorisi'nde şampiyon olan A Milli Erkek Curling Takımı ve şampiyonada 7. olan A Milli Kadın Curling Takımı ile 2022 Pekin Kış Olimpiyatları kotası alan milli patenci Furkan Akar, Erzurum'da davul zurnayla karşılandı.

Norveç'te 19-27 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası B Kategorisi'nde şampiyon olup A klasmanına yükselerek Finlandiya'daki Dünya Şampiyonası için ön eleme müsabakalarına katılma hakkı elde eden A Milli Erkek Curling Takımı, aynı şampiyonada 7. olarak Hollanda'daki dünya şampiyonasına katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Curling Takımı ve Hollanda'da düzenlenen ISU Kısa Mesafe Sürat Pateni Dünya Kupası'nda 1000 metredeki başarısıyla 2022 Pekin Kış Olimpiyatları kotası kazanan milli patenci Furkan Akar, Erzurum'a döndü.

Uçakla kente gelen milli sporcular için Erzurum Havalimanı'nda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerince karşılama töreni düzenlendi.

Sporcuların yakınları ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, uçaktan inen millileri çiçekler ve davul zurna eşliğinde karşıladı.

Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, milli sporcuları elde ettikleri başarılar nedeniyle kutladığını söyledi.

Curling branşında bir ilke imza attıklarını ifade eden Öztürk, şunları kaydetti:

"Kentimizin curling branşındaki hızlı gelişimi ve kısa zamanda alınan bu başarı, hem ülkemiz hem de şehrimiz adına bizi gururlandırmıştır. Burada sporcularımızın ve antrenörlerimizin çok büyük emekleri, mücadeleleri var. Aynı şekilde federasyonumuzun da çok büyük destekleri var. Bu başarıda emeği geçen herkesi kutluyoruz. Bu başarılar ilk değil, devamı da gelecektir. Umuyorum ki biz curling branşında Hollanda'da yapılacak müsabakalarda, diğer federasyonlarımız gibi olimpiyat kotaları almak istiyoruz. Bu konuda elimizden geleni yapacağız ve Hollanda'da kota almak için yarından itibaren çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Türkiye Curling Federasyonu Başkan Vekili ve kafile başkanı Ahmet Çelebi de karşılamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Bayram havasında karşılandıklarını söyleyen Çelebi, "Norveç'te Türkiye Curling Federasyonu'muzun ve ülkemizin tarihinde bir ilk gerçekleşti. Curling tarihimizde hiç milli marşımız okunmamıştı. İlk kez şampiyon olduk. Bunun gururunu yaşadık. Bunu hep beraber sizinle paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

A Milli Kadın Curling Takımı oyuncularından Öznur Polat ise Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceklerini belirtti.

Milli sporcular karşılama töreninin ardından davul zurna eşliğine yöresel oyunlar oynadı.