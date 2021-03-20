Milli curlingciler, kış paralimpik oyunlarına katılarak, Türkiye'ye bir ilki yaşatmak istiyor

Erzurum'da kampa giren Türkiye Tekerlekli Sandalye Curling Milli Takımı, Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek 2022 Kış Paralimpik Oyunları'na katılıma hakkı elde ederek, bir ilki gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Erzurum'da kampa giren Türkiye Tekerlekli Sandalye Curling Milli Takımı, Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek 2022 Kış Paralimpik Oyunları'na katılıma hakkı elde ederek, bir ilki gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Yerli ve yabancı çok sayıda sporcu ağırlama kapasitesiyle dikkati çeken Erzurum, bu kez Türkiye ve Rusya Tekerlekli Sandalye Curling Milli Takımı'nın ortak kampına ev sahipliği yapıyor.

Yakutiye Curling Salonu'nda antrenman yapan Türk Milli Takımı Antrenörü Gökçe Ulugay yönetimindeki milli sporcular, önce Finlandiya'da bir üst lige çıkıp sonra da Pekin 2022 Kış Paralimpik Oyunları'na katılmak amacıyla çalışıyor.

Gökçe Ulugay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampın ardından 3 Nisan'da Finlandiya'ya gideceklerini belirtti.

Finlandiya'da 10 Nisan'da başlayacak dünya şampiyonası için sıkı bir çalışma gerçekleştirdiklerini dile getiren Ulugay, B Grubu maçlarına katılacaklarını, şampiyonaya katılan 11 takım içerisinde ilk 3'e girip, A Grubu'na yükselmek istediklerini söyledi.

"Pekin 2022 Kış Paralimpik Oyunları'nda ülkemizi temsil etmek istiyoruz"

A Grubu maçlarının ise ekim ya da kasım aylarında Çin'de yapılacağını ifade eden Ulugay, şunları kaydetti:

"En büyük hedefimiz ilk önce A Grubu'na çıkmak ardından A Grubu'nda güzel başarılar alıp Pekin 2022 Kış Paralimpik Oyunları'nda ülkemizi temsil etmek istiyoruz. Bu da Türk spor tarihinde bir ilk olacak. İlk defa buz paralimpik branşlarında bir Türk takım branşı buraya katılmış olacak. Biz zaten şu an Türk spor tarihinde ilk paralimpik kış branşıyız. İlk olmamızı da takım olarak daha üst seviyeye çekmeyi düşünüyoruz. Ona yönelik çalışmalarımızı yapıyoruz."

Ulugay, federasyonun kendilerine desteklerinin önemli olduğuna vurgu yaparak, takımdaki sporcuların ise Türkiye'nin en iyileri olduğunu söyledi.

7 kişilik sporcu kafilelerinin olduğunu aktaran Ulugay, sporcuların 3'ünün Erzurum'dan, diğerlerinin de İstanbul, Kocaeli ve Samsun'dan katıldığını belirterek, "Türkiye'nin daha farklı şehirlerine yayılıp bu işi yavaş yavaş büyütmek istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir