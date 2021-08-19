Milli ciritçi Türkmen'den Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda önemli başarı
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Milli ciritçi Türkmen'den Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda önemli başarı

Milli ciritçi Türkmen'den Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda önemli başarı
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda, milli ciritçi Esra Türkmen 8'incilik elde etti.

Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda, milli ciritçi Esra Türkmen 8'incilik elde etti. Böylece Esra Türkmen, 2016'da bu branşta bronz madalya kazanan Eda Tuğsuz'dan sonra ilk 8'e giren ikinci Türk sporcu oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonada bugünkü finalde Esra Türkmen, 53.20'lik derecesiyle 8. sırayı elde etti.

Yarışma sonrasında müsabakayı değerlendiren Esra Türkmen, "Yağmur arasında tüm sporcular olarak ne olduğunu anlayamadık, stada gelirken hava güneşliydi. Bekleme süresi biraz soğumama neden oldu. İstediğim yarışmayı çıkaramadım, ama elimden geleni yaptım. Yine de madalya için atılan dereceye bakılınca madalya alamadığım için üzülüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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Milli ciritçi Türkmen'den Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda önemli başarı - Haberler Spor
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