Milli cimnastikçilerin kazandığı madalyalar gelecek için umut verdi

Mersin'de geçen yıl aralık ayında düzenlenen Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda madalya sevinci yaşayan milli sporcuların elde ettiği başarı, gelecek için umut verdi.

Bolu'nun Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nu ziyaret eden Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, bu alanda elde edilen başarılar ve gelecek hedeflerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Çelen, geçen yıl mart ayında salgın başlamadan önce Azerbaycan'da yapılan Dünya Kupası'nda sporcuların finallere kaldığını hatırlatarak, "Orada pandemi süreci başladı ve sporcularımız finalleri yarışmadan geri döndü. Uluslararası Cimnastik Federasyonu, ilk günkü eleme finallerini yarışmanın nihai sonucu saydığı için sporcularımız madalya almış oldu. İki altın ve bir bronz madalya aldık." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin spor alanını da etkilediğine işaret eden Çelen, "Sporcularımız evde kaldı. Bu sürede sporcularımıza kondisyonerlerimizle kuvvet antrenmanı yaptırdık. Tesislerimiz açıldıktan sonra gördük ki sporcularımızın kuvvetlerinde çok fazla düşüş yaşanmamıştı." ifadelerini kullandı.

Çelen, Mersin'de geçen yıl aralık ayında yapılan Avrupa Şampiyonası'nda sportif açıdan Kovid-19 sürecini en iyi yöneten ülkelerden biri olduklarını bir kez daha gördüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Mersin'de yapılan Avrupa Şampiyonası'nda hem gençlerde hem büyüklerde hem kadınlarda hem de erkeklerde kazanılan madalyalar bizi gerçekten mutlu etti. Olimpiyat oyunlarına umutla bakmamızı sağladı. 2020 yılı, bizim için çok verimli geçti. Ritmikle başlayan artistikle kadın-erkek devam eden başarılar, 2021 yılına daha motive başlayacağımızı gösteriyor. Türk cimnastikçilerinin dünya arenasında 2021 yılını başarılı geçireceğini umut ediyorum. Mersin'de alınan madalyalarla sadece organizasyon yapan bir ülke değil, düzenlediği organizasyonlarda madalya alan bir spor ülkesi olduğumuzu federasyon olarak göstermiş olduk."

Suat Çelen, bu süreçte böyle bir organizasyonu düzenleyebilmek için desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür etti.

"Ritmik cimnastikçilerimizin olimpiyat şansı olduğunu gözlemledik"

Çelen, olimpiyatlar anlamında değerlendirme yapıldığında bu yıl yine kota verileceğini dile getirerek, "Ritmik cimnastikçilerimizin olimpiyat şansı olduğunu gözlemledik. Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımımızın Ukrayna'da kazandığı altın madalya bizler için çok kıymetliydi. Finale kalmanın bile hayal olduğu bir noktadan yıllardır gösterilen çabayla takımımız, üç olimpiyat kotası almış ülkeyi geride bırakarak şampiyonluğa uzandı. Hem bu başarı hem de 20 yaşındaki kaptanımız dışında tüm takımın 17 yaşında olması gelecekte ritmik cimnastikte de olimpiyat kotası alabileceğimiz noktasında bizi umutlandırdı. Artistik cimnastikte olimpiyat kotası alan İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan, Ahmet Önder ve Nazlı Savranbaşı'nın yanı sıra Abdelrahman Elgamal'ın da kota şansı sürüyor." ifadelerini kullandı.

Özellikle artistik cimnastikte erkek sporcuların olimpiyat oyunlarında final şanslarının çok fazla olduğunu vurgulayan Çelen, "Olimpiyatlarda finallere kalırsak madalyanın adayı oluruz. O bağlamda ben 2021 yılına umutla bakıyorum. İnşallah seyircili bir organizasyon geçer." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder