Milli cimnastikçilerden 2 altın, 1 bronz madalya
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Milli cimnastikçilerden 2 altın, 1 bronz madalya

13.12.2020 19:15 | Son Güncelleme: 13.12.2020 19:19
Milli cimnastikçilerden 2 altın, 1 bronz madalya

Mersin'de düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası sona erdi.

Mersin'de düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası sona erdi. Dün takım halinde Avrupa 2'ncisi olan milli takımın sporcuları, bugün bireyselde de 2 altın 1 bronz madalya kazandı.

Turnuvanın 5'inci ve son gününde büyükler kategorisinde alet finalleri yapıldı. Sporcular yer, paralel bar, kulplu beygir, atlama tahtası, halka ve barfikste performanslarını sergiledi. 

Halka aletinde milli sporcularımızdan İbrahim Çolak, 15 bin tam puan alarak altın madalya kazandı. Ferhat Arıcan da paralel barda 15 bin 100'lük derecesi ile altın madalyaya uzanan diğer isim oldu. Öte yandan Arıcan, kuplu beygirde de 14 bin 433 puan ile bronz madalyaya uzandı.

Türkiye Cimnastik Milli Takımı, bu sonuçlarla 6 disiplinde 2 altın, 1 bronz madalya ile turnuvaya sonlandırdı.

- Mersin
Milli cimnastikçilerden 2 altın, 1 bronz madalya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adnan AÇIKGÖZ

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 19:20:39. #1.14#
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