Milli cimnastikçilerden 19 Mayıs kutlaması Milli cimnastikçiler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ortak mesaj yayımladı.

Milli cimnastikçiler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ortak mesaj yayımladı.

Türkiye Cimnastik Federasyonu'nu 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili kutlama mesajı yayımlarken, sosyal medya hesabından da milli cimnastikçilerin yer aldığı videoyu paylaştı. Videoda Gürkan Mutlu, Nazlı Savranbaşı, Ferhat Arıcan, Duygu Doğan, Ahmet Önder, Ayşe Bugün Odabaşı ve İbrahim Çolak, 19 Mayıs ile mesajlarını iletti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA