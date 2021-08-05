Milli cimnastikçiler İzmir'e geldi
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Milli cimnastikçiler İzmir'e geldi

Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan - Haberler | Spor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, beraberindeki takım arkadaşları İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Adem Asil ve Nazlı Savranbaşı ile yurda döndü.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, beraberindeki takım arkadaşları İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Adem Asil ve Nazlı Savranbaşı ile yurda döndü.

Milli cimnastikçiler, İzmir Adnan Menderes Havalimanında coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı.

Milli cimnastikçiler İzmir'e geldi
Milli cimnastikçiler İzmir'e geldi
Milli cimnastikçiler İzmir'e geldi
Milli cimnastikçiler İzmir'e geldi
Milli cimnastikçiler İzmir'e geldi
Milli cimnastikçiler İzmir'e geldi
Milli cimnastikçiler İzmir'e geldi
Milli cimnastikçiler İzmir'e geldi
Milli cimnastikçiler İzmir'e geldi
Milli cimnastikçiler İzmir'e geldi
Milli cimnastikçiler İzmir'e geldi
Milli cimnastikçiler İzmir'e geldi
Milli cimnastikçiler İzmir'e geldi
Milli cimnastikçiler İzmir'e geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Tokyo 2020'de paralel barda bronz madalya kazanarak Türkiye'ye cimnastik tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını...
Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Tokyo 2020'de paralel barda bronz madalya kazanarak Türkiye'ye cimnastik tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını...
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