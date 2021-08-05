Milli cimnastikçiler İzmir'e geldi
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, beraberindeki takım arkadaşları İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Adem Asil ve Nazlı Savranbaşı ile yurda döndü.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, beraberindeki takım arkadaşları İbrahim Çolak, Ahmet Önder, Adem Asil ve Nazlı Savranbaşı ile yurda döndü.
Milli cimnastikçiler, İzmir Adnan Menderes Havalimanında coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan