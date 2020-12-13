Milli cimnastikçiler'den 8 madalya
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Milli cimnastikçiler'den 8 madalya

13.12.2020 21:15 | Son Güncelleme: 13.12.2020 21:19
Milli cimnastikçiler'den 8 madalya

Mersin'de düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Artistik Cimnastik Milli Takımı, 2 altın, 2 gümüş ve 4 de bronz olmak üzere toplam 8 madalya elde etti.

Mersin'de düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Artistik Cimnastik Milli Takımı, 2 altın, 2 gümüş ve 4 de bronz olmak üzere toplam 8 madalya elde etti. 

Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda dün büyüklerde takım finallerin yapıldı. Ümit Şamiloğlu, Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder ve Abdelrahman Elgamal'den oluşan milli takım; yer aleti, halka, barfiks, paralel bar, kulplu beygir ve atlama masasında 244793 puan toplayarak ikinçci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Organizasyonda gençler kategorisinde ise bugün yapılan alet finallerinde Mert Efe Kılıçer; barfiks aletindeki 12933 puan elde ederek gümüş, paralel bar aletinde 13266 puanla bronz madalya kazandı. Bora Tarhan; halka aletinde 13000 puanla bronz, 14016 puanla ise atlama masasında bronz madalya elde kazandı. Büyükler kategorisindeki alet finallerinde ise milli sporcu İbrahim Çolak, halka aletinde 15000 puanla altın madalyanın sahibi oldu. Ferhat Arıcan; paralel bar aletinde 15100 puanla altın madalya, kulplu beygir aletinde ise 14433 puanla bronz madalya kazandı. Artistik Cimnastik Milli Takımı, Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda toplamda 2 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplamda 8 madalyanın sahibi oldu. 

Milli cimnastikçiler'den 8 madalya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa ERCAN

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