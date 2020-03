Milli cimnastikçi Ümit Şamiloğlu: Dolu dolu bir 30 yıl yaşadım

06.03.2020 11:44 | Son Güncelleme: 06.03.2020 11:44

"İnişli çıkışlı birçok zorluk yaşadığım bir kariyer""Literatüre geçmek beni ölümsüzleştirdi""Çocuklara ulaşmak için kulüp kurduk""En iyi dönemimde sakatlanmam unutulmaz anımdır"Nesrin AYDIN YALDIZ-Harun ÖZALP/ANKARA, - Katılacağı son 3 organizasyonun ardından kariyerine nokta koyacak olan ve 'The Samiloglu' hareketi ile cimnastik literatürüne giren 40 yaşındaki milli sporcu Ümit Şamiloğlu , yaklaşık 30 yıllık spor hayatını ve gelecek planlarını Demirören Haber Ajansı'na anlattı. Şamiloğlu, "Cimnastiğin bir yerlere gelmesinde hem şahitlik hem içerisinde tuğlalar koymuş biri olarak görüyorum kendimi. Dolu dolu bir 30 yıl yaşadım" dedi.Milli cimnastikçi Ümit Şamiloğlu, spor kariyerini çok keyif alarak geçirdiğini belirterek, "Türk spor tarihine aktif olarak tanıklık etmek aslında benimki. Baktığınız zaman, ben çok güzel tarihi bir süreç yaşadım diyorsunuz. Bu sporun, cimnastiğin bir yerlere gelmesinde hem şahitlik hem içerisinde tuğlalar koymuş biri olarak görüyorum kendimi. Geçmişte olanları hatırlıyorum, geçmiş sporcularımızı yad ederek bu işlerin anlamlandığını biliyorum. Ben de şimdi o geçmişte olan sporculardan biri olacağım. Güzel bir 30 yıldı. Dolu dolu, heyecanlı, hüsran, sevinç, kazanç kaybetme hepsinin içerisinde olduğu topyekün bir sporculuk hayatı aslında. Sporculuğumun başlarında Türkiye'de olmak zordu. Ama sonrasında, son yıllarımda gerçekten keyif alarak yaptım ben bu işi" diye konuştu."İNİŞLİ ÇIKIŞLI BİRÇOK ZORLUK YAŞADIĞIM BİR KARİYER"Kariyerinin çok inişli çıkışlı olduğunu ve birçok zorluk yaşadığını kaydeden Ümit Şamiloğlu, "Bu sadece benim bir şeyler başarıp başaramamamla alakalı değil aslında, Türk spor tarihinin imkansızlıklarını yaşadım. Geçmişte birçok şeye imkanımız yoktu, spora bakış çok farklıydı. Bugün geldiğimiz noktada resmen çağ atlamış bir Türk sporu ile karşı karşıyayız. 1990'ların başında yarışmalara gitmek için bile kimleri ikna etmeye çalışıyorduk, olmuyor. Balkan şampiyonalarının çok revaçta olduğu, çok büyük başarıların göründüğü günlerden geliyorsunuz. Bugün projeler, bütün spor tesislerinin olduğu, masörünün, fizyoterapisti, diyetisyeni her şeyin bulunduğu bir çağa geliyorsunuz. Bundan önce hayaldi. Aslında böyle değerlendirmek lazım 30 yılı" ifadelerini kullandı."LİTERATÜRE GEÇMEK BENİ ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİ"Milli cimnastikçinin Mersin'deki Dünya Kupası ayağında tercih ettiği bir hareket Uluslararası Cimnastik Federasyonu tarafından "The Samiloglu" hareketi olarak literatüre alındı. "Literatüre geçmek beni artık ölümsüzleştirdi" diyen Şamiloğlu, "Ben sporu bıraktığımda o beni bırakmayacak artık. Uluslararası büyük şampiyonalarda, 2008 Avrupa Şampiyonası'nda aldığımız madalya vardı. O aslında birçok şeyin kapısını açtı. Hatta Türk cimnastiğinde değil, dünya cimnastiğinde. Çünkü bir Hırvat sporcu Dünya Şampiyonası'nda madalya aldıktan sonra antrenörü gözyaşlarıyla bana söylemişti bunu; 'Cimnastik ülkelerinin dışında başka bir ülkenin de madalya alabileceğini gösterdin bize o gün ve biz bugün Dünya Şampiyonası'nda madalya aldık' dedi. Birçok şeye etki ettiğinizi görüyorsunuz. Kalıcı olduğunuzu görüyorsunuz. Hem Türk hem dünya cimnastiğinde yaş olarak da bu yaşta bir şeylerin üst düzey yapılabileceğini gösteriyorsunuz. Aslında sadece spor olarak değil, biz normal hayatını sürdüren insanlara da bir şeyler öğretmiş oluyoruz. Yaşın bir önemi yok aslında, istediğiniz zaman birçok şeyi yapabilirsiniz. Ben bunun örnek alınmasını da çok istedim" şeklinde konuştu."ÇOCUKLARA ULAŞMAK İÇİN KULÜP KURDUK"Türk cimnastiğine bir şeyler katmak ve sporu tabana yaymak için projelerinin olduğunu dile getiren Ümit Şamiloğlu, "Biz 20'li yaşlarda başarılı olmaya çalışırdık, milli sporculuk, milli duygular falan, sonradan anladım sporun ne demek olduğunu, 30'larıma doğru anladım. Ruhları, felsefeleri başkaymış. Spor ; dostluk, barış, kardeşlik derdik ama bunu hissetmeye başladım. Şimdi bunu çocuklara yaymak için bizim bir projemiz var. Zaten kulübümüzü, derneğimizi kurduk; Ümit Şamiloğlu Gençlik Spor ve Yaşam Spor Kulübü. Sporun bu ruhuyla beraber çocuklara ulaşmaya çalışıyoruz. Bu süreçte Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden çok büyük destek aldık. Kulüp, Ego Spor Kulübü şu anda. Biz oturup konuştuk, kendilerinin de böyle projeler yaptığını ve beraberce yapmamız gerektiğini konuştuk. Bu süreçte gerçekten güzel bir destek aldık. Eylül ayında aslında faaliyetlerimize başlıyoruz. Sporculuk hayatımı da net bir şekilde bitirmek benim beklememin sebeplerinden biri. Projedeki niyetimiz de çocuklara ulaşmak. Bu ülkenin geleceği olan çocukların yapısında etkin bir rol oynamak" dedi."EN İYİ DÖNEMİMDE SAKATLANMAM UNUTULMAZ ANIMDIR"30 yıllık cimnastik kariyerinde unutamadığı anları da aktaran Şamiloğlu, "İki olimpiyat elemesinde de ben ciddi bir şekilde sakatlandım. Pekin öncesinde ki ben Pekin'de bırakmayı düşünüyordum, en iyi olduğum zaman olimpiyat elemesi için Almanya'ya gittik ve orada ciddi bir sakatlık oldu. Orada bir hüsrana uğradım ama dört sene sonra tekrar olimpiyat elemesinde Tokyo'da yarışmaya iki gün kala aşil tendonumu kopardım. Bu da benim için unutulmaz bir andır. Olabilir de, dört sene sonra bugün mü, diye düşündüm. Bu olumsuz tarafı. 2008 Avrupa Şampiyonası'nda, Mersin'deki 2013 Akdeniz Oyunları'nda seyircinin önünde ilk madalya. Oradaki herkesin gözyaşları aslında çok farklı duygular hissettirdi bana. Eşime evlilik teklifi yaptım, Mersin Dünya Kupası, o benim için çok anlamlıydı" diye konuştu.Gençlere tavsiyelerde de bulunan milli cimnastikçi, spor ahlakının önemini vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

"İmkanları çok güzel kullanıp, sadece kariyerlerini sportif başarılarına odaklansınlar ama sportif ahlakı yanlarında taşısınlar. Önlerinde hiçbir eksik yok. Çalışacaklar, sonuca ulaşacaklar ama bir tek şey onlara kalıyor; sportif ahlakını onlar kendileri yanında taşıyacaklar."

