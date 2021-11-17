Milli cimnastikçi Ümit Şamiloğlu, aktif spor hayatını noktaladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Milli cimnastikçi Ümit Şamiloğlu, aktif spor hayatını noktaladı

AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
Milli cimnastikçi Ümit Şamiloğlu, aktif spor hayatını noktaladı

Milli cimnastikçi Ümit Şamiloğlu, 41 yaşında aktif sporculuk hayatını noktaladığını açıkladı.

Milli cimnastikçi Ümit Şamiloğlu, 41 yaşında aktif sporculuk hayatını noktaladığını açıkladı.

Ümit Şamiloğlu, Türkiye Cimnastik Federasyonu'na gönderdiği yazıda, 29 sene boyunca milli formayı terletmekten dolayı duyduğu gururu belirterek, "Sporculuk yaşantımı noktalıyorum. Sporculuk yaşantım boyunca desteklerinden dolayı Türkiye Cimnastik Federasyonunun geçmişten bugüne tüm yönetici ve çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Uluslararası birçok yarışmada ay-yıldızlı formayı taşıyan Şamiloğlu, 32 yıllık cimnastik kariyerinde en önemli başarısını 2013 yılında Mersin'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda elde etti. Ümit Şamiloğlu, barfikste altın madalya kazanarak Türkiye'ye bu kategoride Akdeniz Oyunları'nda ilk şampiyonluğu getiren isim oldu.

A Milli Takım, Dünya Kupası'na katılmak için play-off oynayacak

A Milli Takım, Dünya Kupası'na katılmak için play-off oynayacak

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title