Milli cimnastikçi Nihatcan Gül, Avrupa şampiyonasında altın hedefliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Milli cimnastikçi Nihatcan Gül, Avrupa şampiyonasında altın hedefliyor

Milli cimnastikçi Nihatcan Gül, Avrupa şampiyonasında altın hedefliyor
Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak - Haberler | Spor

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Slovak Açık Uluslararası Turnuvası'nda altın madalya kazanan milli cimnastikçi Nihatcan Gül, Avrupa şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor.

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Slovak Açık Uluslararası Turnuvası'nda altın madalya kazanan milli cimnastikçi Nihatcan Gül, Avrupa şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor.

Slovakya'da 20-22 Ağustos'ta düzenlenen uluslararası organizasyonda Büyükler Çiftler ve Büyükler Grup kategorilerinde takım arkadaşlarıyla birlikte iki altın madalya kazanan Gül, Manisa'da gazetecilere açıklama yaptı.

Genç Kızılay Manisa İl Başkanlığı görevini de yürüten Nihatcan Gül, Slovakya'da başarılı bir performans ortaya koyduklarını, en yüksek puanı alan takım olduklarını belirterek desteklerinden dolayı Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ve Aerobik Jimnastik Komite Başkanı Bahadır Uygur'a teşekkür etti.

Bundan sonraki hedeflerinin 17-19 Eylül'de İtalya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda altın kazanmak olduğunu aktaran Gül, şöyle konuştu:

"Şampiyonada ilk hedefimiz elemeleri geçip finale kalmak. Finalde de madalya alırsak çok güzel olur. Çünkü Avrupa Şampiyonası biraz stresli bir ortam. Avrupa ve dünya şampiyonaları en yüksek turnuvalardır. En iyi cimnastikçiler yer alıyor. Onların arasında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." diye konuştu.

Gül, milli sporculuğun yanı sıra Kızılay gönüllüsü olmanın da mutluluğunu yaşadığını, iyilik yapmanın altın madalya kazanmak kadar gurur verici olduğunu ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Süleyman Soylu Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cimilli İbo Burak Özçivit Fahriye Evcen Mahsun Kırmızıgül
Spor Gervinho Mesut Özil Abdullah Avcı Enner Valencia Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Milli cimnastikçi Nihatcan Gül, Avrupa şampiyonasında altın hedefliyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 15:15:53. #1.15#

title