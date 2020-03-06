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Milli cimnastikçi İbrahim Çolak taburcu edildi

Yaşadığı sakatlık nedeniyle sağ omzundan ameliyat edilen dünya şampiyonu milli cimnastikçi İbrahim Çolak taburcu edildi.

06.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 06.03.2020 14:36
Milli cimnastikçi İbrahim Çolak taburcu edildi

Yaşadığı sakatlık nedeniyle sağ omzundan ameliyat edilen dünya şampiyonu milli cimnastikçi taburcu edildi.

Gençlik ve Bakanlığının da sağlık durumuyla yakından ilgilendiği milli cimnastikçi, tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından operasyon geçirdiği 'dan 'e döndü.

İbrahim'in yaklaşık 2 ay sonra çalışmalara başlayacağı belirtildi.

Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen 2019 Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanan İbrahim Çolak, cimnastikte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olmuştu.

Kaynak: AA

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