Milli cimnastikçi İbrahim Çolak, Nevşehir'de minik sporcularla bir araya geldi
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Milli cimnastikçi İbrahim Çolak, Nevşehir'de minik sporcularla bir araya geldi

23.01.2021 15:39 | Son Güncelleme: 23.01.2021 15:43
Milli cimnastikçi İbrahim Çolak, Nevşehir'de minik sporcularla bir araya geldi

Dünya şampiyonu milli cimnastikçi İbrahim Çolak, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın davetlisi olarak geldiği kentte minik sporcularla buluştu.

Dünya şampiyonu milli cimnastikçi İbrahim Çolak, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın davetlisi olarak geldiği kentte minik sporcularla buluştu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2000 Evler Mahallesi'ndeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen cimnastik kursuna katılan minik sporcuların antrenmanını izleyen Çolak, onlarla bir süre vakit geçirdi.

Cimnastiğe başlayan çocuklara da tavsiye bulunan Çolak, "Cimnastik zor bir branş. Sabır istiyor ve birçok fedakarlık yapmak gerekiyor. Zorluklar karşısında pes etmemeleri gerekiyor." dedi.

Daha sonra belediyeyi ziyaret ederek Başkan Arı ile bir araya gelen Çolak, imzaladığı milli takım formasını hediye etti.

Çolak, tarihi ve doğal güzellikleri ile tüm dünyanın dikkatini çeken kentin, Avrupa Başkentleri ve Spor Şehirleri Federasyonuna (ACES) tarafından "2021 Avrupa Spor Kenti" ilan edildiğini hatırlatarak, bunun Nevşehir'in tanıtımı açısından da önemli olduğunu vurguladı.

Başkan Arı da bugüne kadar elde ettiği başarılarla Türkiye'yi en iyi şekilde temsil eden Çolak'ın, birçok genç sporcu için rol model olduğunu ifade ederek başarı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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