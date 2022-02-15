Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, yılın en iyilerine aday oldu

Milli sporcu Ferhat Arıcan, Avrupa Cimnastik Birliği (European Gymnastics) tarafından 2021 yılının en iyileri adayları arasında gösterildi.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre yönetim kurulu tarafından yapılan değerlendirmenin ardından kadınlar ve erkekler artistik cimnastik, ritmik cimnastik ve trampolin cimnastik kategorilerinde yılın en iyi sporcu adayları belirlendi.

22 Şubat'a kadar devam edecek halk oylamasının ardından kategorilerinde yılın en iyi cimnastikçileri belirlenecek. Erkekler artistik cimnastik kategorisinde yarışan milli sporcu Ferhat Arıcan'ın rakipleri arasında İsrailli Artem Dolgopyati, Ukraynalı Ilia Kovtun, Rus Nikita Nagornny ve Büyük Britanyalı Max Whitlock yer alıyor.

European Gymnastics'in sosyal paylaşım sitelerindeki sayfalarından ulaşılabilen oylamaya, "https://linkto.run/p/PCAKW6SW" linkinden de katılım sağlanıyor. Kategorilerinin en iyi atletlerine ödülleri, 15 Ağustos'ta Almanya'nın Münih kentinde düzenlenecek törenle verilecek.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda üçüncü olarak Türkiye'ye cimnastik tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını kazandıran Ferhat Arıcan'ın kariyerinde iki Avrupa şampiyonluğu da bulunuyor.