Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan olimpiyat madalyasını aldı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcu Ferhat Arıcan'ın üçüncü olduğu artistik cimnastik paralel bar kategorisinde madalya töreni yapıldı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcu Ferhat Arıcan'ın üçüncü olduğu artistik cimnastik paralel bar kategorisinde madalya töreni yapıldı.

Ferhat Arıcan, Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda artistik cimnastik paralel bar kategorisinde bronz madalyaya ulaşarak tarihe geçti.

Ariake Cimnastik Merkezi'nde yapılan final müsabakaları sonrasında ödül töreni düzenlendi. Milli sporcu Ferhat Arıcan, törende Türkiye'nin cimnastikteki ilk olimpiyat madalyasını boynuna taktı.

Ferhat, madalyanın sevincini tribünde kendisini destekleyen Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, federasyon yetkilileri ile Gençlik ve Spor Bakanlığı görevlileriyle paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay