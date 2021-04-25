Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Avrupa şampiyonu oldu
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Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Avrupa şampiyonu oldu

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Avrupa şampiyonu oldu
Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor

Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu Ferhat Arıcan, paralel bar aleti finallerini birinci sırada tamamlayarak, Avrupa şampiyonu oldu.

Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli sporcu Ferhat Arıcan, paralel bar aleti finallerini birinci sırada tamamlayarak, Avrupa şampiyonu oldu.

İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen şampiyonada, milli sporcu paralel bar aletinde 15.300 puanla birincilik elde etti.

Ferhat Arıcan, Mersin'de düzenlenen 2020 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda da paralel bar aletinde altın madalya kazanmıştı.

Türkiye'yi temsil eden diğer sporcu Ahmet Önder ise 9.666 puan ile sekizinci oldu.

Ferhat Arıcan'ın altın madalya kazandığı organizasyonda 15.133 puanla Rus David Belyavskiy gümüş, 15.100 puanla Alman Lukas Dauser ile İsviçreli Christian Baumann bronz madalya kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli cimnastikçi Ferhat Arıcan Avrupa şampiyonu oldu
Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda milli cimnastikçi Ferhat Arıcan Avrupa şampiyonu oldu
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