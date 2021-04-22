Milli cimnastikçilerden Avrupa Şampiyonası'nda 9 final ve 1 olimpiyat kotası
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Milli cimnastikçilerden Avrupa Şampiyonası'nda 9 final ve 1 olimpiyat kotası

Milli cimnastikçilerden Avrupa Şampiyonası'nda 9 final ve 1 olimpiyat kotası
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nın ikinci gününde elemelerde erkek milli sporcular, 9 final hakkı elde etti ve Tokyo Olimpiyat Oyunları'na 1 kota aldı.

Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nın ikinci gününde elemelerde erkek milli sporcular, 9 final hakkı elde etti ve Tokyo Olimpiyat Oyunları'na 1 kota aldı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İsviçre'nin Basel kentinde devam eden şampiyonada erkekler eleme müsabakalarında Cimnastik Milli Takımı 9 final hakkı kazanırken milli sporcu Adem Asil, genel tasnifte elde ettiği 84.032 puanla Avrupa kıtasından son boş kotayı Türkiye'ye kazandırdı.

Bu kota ile Türkiye'nin Tokyo'da yarışacak cimnastikçi sayısı 5'e yükseldi.

Elemelerde elde edilen sonuçlar şöyle:

Genel tasnif: Ahmet Önder/ 84.131 puan ve Adem Asil/ 84.043 puan-finale yükseldi

Yer aleti: Adem Asil/ 14.600 puan ve Ahmet Önder/ 14.466 puan-finale yükseldi

Halka aleti: İbrahim Çolak/ 14.733 puan-finale yükseldi

Paralel bar aleti: Ferhat Arıcan/ 15.133 puan ve Ahmet Önder/ 14.800 puan-finale yükseldi

Barfiks aleti: Ahmet Önder/ 13.733 puan ve Adem Asil/ 13.700 puan-finale yükseldi

Final programı:

Genel tasnif: 23 Nisan Cuma - 18.00

Yer aleti: 24 Nisan Cumartesi - 14.30

Halka aleti: 24 Nisan Cumartesi - 16.10

Paralel bar Aleti: 25 Nisan Pazar - 15.00

Barfiks aleti: 25 Nisan Pazar - 16.00

Milli cimnastikçilerden Avrupa Şampiyonası'nda 9 final ve 1 olimpiyat kotası

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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