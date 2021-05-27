Milli çekiççi Özkan Baltacı, Doha'da birinci oldu
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Milli çekiççi Özkan Baltacı, Doha'da birinci oldu

Milli çekiççi Özkan Baltacı, Doha'da birinci oldu
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Milli sporcu Özkan Baltacı, Katar'ın başkenti Doha'da yapılacak Elmas Lig öncesindeki çekiç atma yarışmasını birinci tamamladı.

Milli sporcu Özkan Baltacı, Katar'ın başkenti Doha'da yapılacak Elmas Lig öncesindeki çekiç atma yarışmasını birinci tamamladı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tokyo Olimpiyatları hazırlıklarını sürdüren Özkan Baltacı, Doha'da katıldığı çekiç atma mücadelesinde 73.94'lük derecesiyle ilk sırayı aldı.

Elmas Lig programında yer almayan çekiç atma mücadelesinde Katarlı ünlü atıcı Eşref Amgad El-Seyfi'nin de aralarında olduğu rakiplerle yarışan milli sporcu, birinci oldu.

Doha'da yarın yapılacak Elmas Lig yarışmalarında milli atletler Ramil Guliyev, Yasemin Can, Yasmani Copello ve Kayhan Özer mücadele verecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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