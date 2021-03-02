Milli buz patenciler Sofya'da takım halinde birinci oldu
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Milli buz patenciler Sofya'da takım halinde birinci oldu

02.03.2021 23:33 | Son Güncelleme: 02.03.2021 23:36
Milli buz patenciler Sofya'da takım halinde birinci oldu

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Artistik Buz Pateni Sofya Trophy Yarışması'nda milli sporcular, takım halinde birinci oldu.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Artistik Buz Pateni Sofya Trophy Yarışması'nda milli sporcular, takım halinde birinci oldu.

Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli sporcular farklı kategorilerde 6 altın, 6 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 16 madalya elde etti. Türkiye, elde edilen toplam derecelere göre belirlenen takım şampiyonluğunda ilk sırada yer aldı.

Organizasyonda madalya alan sporcular ve kategorileri şunlar:

Cubs Erkekler: Ateş Ahıskal (bronz)

Cubs I Kızlar: Masal Oran (altın)

Basic Novice III: Derya Taygan (altın), Tuvana Çağla Iğdi (gümüş), Darya Dalgıç (bronz)

Basic Novice II: Nehir Alan (bronz)

Basic Novice I: Ada Özçırpıcı (gümüş)

Basic Novice Erkekler: Furkan Emre İncel (altın), Batu Tasasız (gümüş), Ege Alacan (bronz)

Intermediate Novice Kadınlar: Defne Ulutaş (gümüş)

Intermediate Novice Erkekler: Ege İlter (altın)

Advanced Novice Erkekler: Efe Ergin Dinçer (altın), Mehmet Cenkay Karlıklı (gümüş)

Junior Erkekler: Alperen Özkan (altın), Ali Efe Güneş (gümüş)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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