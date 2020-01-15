Haberler » Spor » Milli buz hokeyci Sidre Özer, bronz madalya kazandı - Spor

Milli buz hokeyci Sidre Özer, bronz madalya kazandı

İsviçre'nin Lozan şehrinde yapılan Dünya Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları 3x3 Karışık Buz Hokeyi Disiplini'nde kadınlarda Sidre Özer bronz madalya kazandı.

15.01.2020 16:20 | Son Güncelleme: 15.01.2020 16:20
Milli buz hokeyci Sidre Özer, bronz madalya kazandı

'nin şehrinde yapılan Dünya Kış Gençlik Olimpiyat Oyunları 3x3 Karışık Buz Hokeyi Disiplini'nde kadınlarda Sidre Özer bronz madalya kazandı.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu tarihi ana tanıklık ettiğimiz için son derece gururluyuz. Bugün Türk sporu, Lozan'da tarih yazdı. İlk kez yapılan bu disiplinde madalya alarak yurda dönüyoruz. Sporcularımızı tebrik ediyorum, sporcularımızı yetiştiren antrenörlerimize, kulüplerimize ve yöneticilerimize çok teşekkürler. ve en büyük övgüyü şüphesiz ki sporcularımızın aileleri hak ediyor" dedi.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler