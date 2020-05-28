Milli boksörün öldürdüğü Zeynep için sosyal mesafeli eylem
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Milli boksörün öldürdüğü Zeynep için sosyal mesafeli eylem

MUĞLA'da boksör Selim Ahmet Kemaloğlu (26) tarafından öldürülen Zeynep Şenpınar'ın (25) yakınları ve cinayete tepki gösterenler, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde kadın cinayetlerine dikkat çekmek için eylem yaptı.

Milli boksörün öldürdüğü Zeynep için sosyal mesafeli eylem
28.05.2020 18:34 | Son Güncelleme: 28.05.2020 18:37
MUĞLA'da boksör Selim Ahmet Kemaloğlu (26) tarafından öldürülen Zeynep Şenpınar'ın (25) yakınları ve cinayete tepki gösterenler, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde kadın cinayetlerine dikkat çekmek için eylem yaptı. Eyleme katılan 250 kişi sosyal mesafeye dikkat edip, yakalarına Zeynep'in fotoğrafını taktı.

Atatürk Caddesi'nde gerçekleştirilen eyleme Zeynep Şenpınar'ın annesi Aruz Şenpınar ile yakınları da katıldı. Eylemin gerçekleştirildiği alana gelenlere dezenfektan sıkılıp maske dağıtıldı. Sosyal mesafe kurallarına da dikkat edildiği eyleme katılanlar Zeynep Şenpınar'ın fotoğrafı taşındı. Aruz Şenpınar'ın kızının arkasından ağıtlar yaktığı eylem konuşan avukat Elif Çomak, 98'i 2020'de olmak üzere son 10 yılda 2 bin 337 kadının cinayete kurban gittiğini belirterek, "Pazar günü Muğla'da yaşayan Zeynep Şenpınar, katil Selim Ahmet Kemaloğlu tarafından saatlerce darp edilip ardında bıçakla yaralanarak katledildi. Olayın ardından katil Kemaloğlu, sosyal medya hesabından cinayeti normalleştiren paylaşımlarda bulundu. Yaşam tarzı tartışılmaya açık olmayan bir konuyken ortaya atılıp olay basite indirgenmeye çalışıldı" diye konuştu.

'ZEYNEP SON OLSUN'

Zeynep Şenpınar'ın kuzeni Hazal Şenpınar da herkesin bayramda sevincini paylaştığını ancak kendilerinin içinin yandığını ifade etti. Eyleme katılanlar konuşmaların ardından eylemi, 1 dakikalık tepki alkışıyla sona erdirdi. Zeynep Şenpınar'ın gözü yaşlı annesi Aruz Şenpınar da eyleme katılanlara teşekkür ederek, "Kadınlar artık ölmesin, analar ağlamasın. Zeynep son olsun, anneler bir daha ağlamasın" dedi.


- Pazarcıkkahramanmaraş

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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