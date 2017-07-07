Milli Boksörümüz Melikenur Güneş, Final Şansı Arıyor

Güneş, finale kalabilmek i çin Rus rakibi Elana Levina ile mücadele edecek.

Milli takım antrenörü Mehmet Dalbudak nezaretinde Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Boks takımında çalışmalarını sürdüren Melikenur Güneş, elde ettiği başarılarla dikkatleri üzerinde toplamış ve Haziran ayındaki Boks Milli Takımı'nın Kastamonu'daki kampına katılma hakkını kazanmıştı.

Kamp dönemninde de üstün bir performans sergileyen Melikenur Güneş, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Dünya Boks Birliği(AIBA) tarafından düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonasında eleme turlarında da rakiplerini yenerek çeyrek finale kadar gelmeyi başardı.

Çeyrek finalde karşılaştığı İtalyan rakibi Erika Prisciandaro'yu 5-0 yenen Güneş, yarı finale çıktı. Güneş, yarıfinalde Rus rakibi Elana Levina ile finale kalabilmek için mücadele verecek.