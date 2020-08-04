Milli boksörler, yarın Antalya'da kampa girecek Olimpik Boks Milli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları hazırlıkları kapsamında yarın Antalya'da kampa girecek.

Olimpik Boks Milli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kota Müsabakaları hazırlıkları kapsamında yarın Antalya'da kampa girecek.

Federasyondan yapılan açıklamada, 12 Ağustos'a kadar sürecek kampın Kemer'de bulunan Comfort Resort Otel'de gerçekleşeceği aktarıldı.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, yaptığı açıklamada, kamp boyunca sağlık için tüm tedbirlerin alınacağını vurgulayarak, "Sporcularımızın adaptasyonu ve moral motivasyonunu yükseltmek amacıyla yapacağımız kamp öncesinde tüm kafilemize Kovid-19 testi yapılacak. Sporcularımız çalışmalarını antrenörlerimizin gözetiminde sosyal mesafe kurallarına uyarak gerçekleştirecek. Hedefimiz kısa vadede Avrupa kota müsabakaları, orta vadede dünya kota müsabakaları ve uzun vadede Tokyo Olimpiyat Oyunları'na maksimum sayıda sporcuyla katılarak, ülkemize olimpiyat madalyaları kazandırmak." ifadelerini kullandı.

Milli takım kamp kadrosunda şu isimlerin bulunduğu kaydedildi:

Erkekler:

Batuhan Çiftçi (52 kilo), Hakan Doğan (57 kilo), Tuğrulhan Erdemir (63 kilo), Necat Ekinci (69 kilo), Serhat Güler (75 kilo), Bayram Malkan (81 kilo), Mücahit İlyas (91 kilo), Eren Uzun (+91 kilo).

Kadınlar:

Buse Naz Çakıroğlu (51 kilo), Aycan Güldağı (57 kilo), Esra Yıldız (60 kilo), Busenaz Sürmeneli (69 kilo), Şennur Demir (75 kilo).

Kaynak: AA