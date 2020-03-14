SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Milli boksörler İngiltere'den olimpiyat vizeleriyle dönmek istiyor - Spor
Spor

Milli boksörler İngiltere'den olimpiyat vizeleriyle dönmek istiyor

Erkek Milli Boks Takımı, 14-24 Mart tarihlerinde Londra'da yapılacak 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları'ndan olimpiyat vizeleriyle dönmeyi hedefliyor.

14.03.2020 11:56 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:59
Milli boksörler İngiltere'den olimpiyat vizeleriyle dönmek istiyor

Erkek Milli Boks Takımı, 14-24 Mart tarihlerinde Londra'da yapılacak 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları'ndan olimpiyat vizeleriyle dönmeyi hedefliyor.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp Merkezi'nde gerçekleştirdiği çalışmalarını tamamlayan Boks Milli Takımı, organizasyonun düzenleneceği İngiltere'ye gitti.

Milli sporcuların erkeklerde 8 sıklette madalya mücadelesi vereceği organizasyonda Batuhan Çiftçi (52 kilo), Hakan Doğan (57 kilo), Tuğrulhan Erdemir (63 kilo), Necat Ekinci (69 kilo), Serhat Güler (75 kilo), Bayram Malkan (81 kilo), Mücahit İlyas (91 kilo), Eren Uzun (+91 kilo) ringe çıkacak.

Erkek Milli Boks Takımı'nın Başantrenörü Reymundo Zamora Nunez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son iki yıldır büyük tempoyla olimpiyatlara hazırlandıklarını söyledi.

Sporcuların performansından memnun olduğunu dile getiren Nunez, "Tüm ülkeler oraya madalya almak için gelecek. Bunun için mücadele edecek. Londra'daki kalifikasyonda en iyisini yapmayı hedefliyoruz." dedi.

Tecrübeli boksörlerle mücadele edeceklerine işaret eden Nunez, "Zor geçeceğini hepimiz biliyoruz ama bizim hazırlıklarımız da bu durumda çok iyi. Beklentimiz 3-4 kalifikasyon almak. Daha sonra dünya kalifikasyonuna bakacağız." ifadesini kullandı.

Milli boksör Hakan Doğan ise Londra'daki elemelere çok iyi hazırlandıklarını anlattı.

Takım halinde moral ve motivasyonlarının üst seviyede olduğunu vurgulayan Hakan, "Türk bayrağının ne kadar şerefli, şanlı bir bayrak olduğunu göstereceğiz. Türk olmak çok farklı bir şey. Bir Türk dünyaya bedeldir. Biz bunu göstereceğiz. İnşallah takım halinde vizeleri alıp geleceğiz." diye konuştu.

Milli boksör Bayram Malkan da kilosunda seri başı olduğunu belirterek, "Güzel bir kamp geçirdik. Elimizden gelenin en iyisini yaparak ülkemizi olimpiyatlarda temsil etmek için vizeyi alacağız." dedi.

Milli boksörler İngiltere'den olimpiyat vizeleriyle dönmek istiyor

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Milli boksörler İngiltere'den olimpiyat vizeleriyle dönmek istiyor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Virüs başkalarına da bulaşsın diye raflardaki ürünleri yaladı Spor
Virüs başkalarına da bulaşsın diye raflardaki ürünleri yaladı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerin açılış-kapanış saatleri değişti Spor
Koronavirüs tedbirleri kapsamında AVM'lerin açılış-kapanış saatleri değişti
Öldüren yumruk kamerada! Hakim, görüntüyü izleyip 8 yıl ceza verdi Spor
Öldüren yumruk kamerada! Hakim, görüntüyü izleyip 8 yıl ceza verdi
Taner Ölmez'le sevişme sahneleri olay yaratan Hazar ilk kez konuştu Spor
Taner Ölmez'le sevişme sahneleri olay yaratan Hazar ilk kez konuştu
Apple, koronavirüs nedeniyle bir ülke hariç dünya genelindeki tüm mağazalarını kapatıyor Spor
Apple, koronavirüs nedeniyle bir ülke hariç dünya genelindeki tüm mağazalarını kapatıyor
Elazığ depreminde zarar gören evden çıktı, apar topar gelip götürdüler Spor
Elazığ depreminde zarar gören evden çıktı, apar topar gelip götürdüler
Kanadalı bilim insanları, koronavirüsün kopyalarını geliştirerek aşı yapımına bir adım daha yaklaştı
Kanadalı bilim insanları, koronavirüsün kopyalarını geliştirerek aşı yapımına bir adım daha yaklaştı
Bilim Kurulu üyesi, Canan Karatay'ın 'koronavirüse karşı kelle paça için' önerisini çürüttü
Bilim Kurulu üyesi, Canan Karatay'ın 'koronavirüse karşı kelle paça için' önerisini çürüttü
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs vakası görüldü
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te 5 kişide koronavirüs vakası görüldü
Son dakika: Yeni tip koronavirüs can almaya devam ediyor; Irak'ta 10, Yunanistan'da 3 kişi öldü
Son dakika: Yeni tip koronavirüs can almaya devam ediyor; Irak'ta 10, Yunanistan'da 3 kişi öldü
Çekicinin yoldan kaldırdığı aracını dağılmış halde bulunca mahkemenin yolunu tuttu
Çekicinin yoldan kaldırdığı aracını dağılmış halde bulunca mahkemenin yolunu tuttu
İngiltere'nin en kıdemli doktoru uyardı: Ağız maskeleri enfeksiyon riskini artırabilir
İngiltere'nin en kıdemli doktoru uyardı: Ağız maskeleri enfeksiyon riskini artırabilir
Kosova'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Kosova'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüsün yaz aylarında yok olacağını düşünmek sahte bir umut
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüsün yaz aylarında yok olacağını düşünmek sahte bir umut
Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle can kaybı 611'e yükseldi
Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle can kaybı 611'e yükseldi
Son Dakika: Beşiktaş, 1986-1987 sezonunun şampiyonluğu için TFF'ye başvuruda bulundu
Son Dakika: Beşiktaş, 1986-1987 sezonunun şampiyonluğu için TFF'ye başvuruda bulundu
Trump'la tokalaşan Brezilya Devlet Başkanı'na koronavirüs teşhisi kondu
Trump'la tokalaşan Brezilya Devlet Başkanı'na koronavirüs teşhisi kondu
Son Dakika: Brezilya Devlet Başkanı Bolsonara'da koronavirüs çıktı, Beyaz Saray acil toplanıyor
Son Dakika: Brezilya Devlet Başkanı Bolsonara'da koronavirüs çıktı, Beyaz Saray acil toplanıyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı koronavirüs fırsatçıları için WhatsApp ihbar hattı kurdu
Hazine ve Maliye Bakanlığı koronavirüs fırsatçıları için WhatsApp ihbar hattı kurdu
Teknik direktöründe koronavirüs çıkan Mesut Özil: Futbolun şu anda çok önemi yok
Teknik direktöründe koronavirüs çıkan Mesut Özil: Futbolun şu anda çok önemi yok
Emre Belözoğlu'ndan teknik direktörlük açıklaması: Ben sadece bu takımın futbolcusuyum
Emre Belözoğlu'ndan teknik direktörlük açıklaması: Ben sadece bu takımın futbolcusuyum
TFF Başkanı Nihat Özdemir'e açıkça soruldu: Maçlar şifresiz mi yayınlanacak?
TFF Başkanı Nihat Özdemir'e açıkça soruldu: Maçlar şifresiz mi yayınlanacak?
Belçikalı bilim insanları koronavirüse karşı tedavi arayışında ilerleme sağladıklarını açıkladı
Belçikalı bilim insanları koronavirüse karşı tedavi arayışında ilerleme sağladıklarını açıkladı
Ronaldo'nun ada satın almadığı, okyanus manzaralı evinde kendisini izole ettiği ortaya çıktı
Ronaldo'nun ada satın almadığı, okyanus manzaralı evinde kendisini izole ettiği ortaya çıktı
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1266'ya yükseldi
Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1266'ya yükseldi
Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'dan evlilik yorumu: Size haber vereceğiz
Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'dan evlilik yorumu: Size haber vereceğiz
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet
Cuma namazında koronavirüs hutbesi: Bu virüs Allah'tan gelen bir nimet
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Murat Kurum Donald Trump Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Ebru Şallı Müslüm Gürses Defne Samyeli
Spor Falcao Ünal Karaman Nihat Özdemir Hikmet Karaman Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Mart Vatandaş Koronavirüs Donald Trump
Şu an buradasınız: Milli boksörler İngiltere'den olimpiyat vizeleriyle dönmek istiyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2020 13:36:34. #1.14#