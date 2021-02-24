Milli boksörler Bulgaristan'da çeyrek finalde
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Milli boksörler Bulgaristan'da çeyrek finalde

24.02.2021 23:03 | Son Güncelleme: 24.02.2021 23:06
Milli boksörler Bulgaristan'da çeyrek finalde

Bulgaristan'da düzenlenen 72. Uluslararası Strandja Boks Turnuvası'nda 6 milli sporcu çeyrek finale yükseldi.

Bulgaristan'da düzenlenen 72. Uluslararası Strandja Boks Turnuvası'nda 6 milli sporcu çeyrek finale yükseldi.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kadınlarda 57 kiloda Hatice Akbaş, 60 kiloda Esra Yıldız, 69 kiloda Busenaz Sürmeneli ve 75 kiloda Şennur Demir rakiplerini mağlup ederek adlarını çeyrek finale yazdırdı.

Erkeklerde ise +91 kiloda Mehmetcan Işık ve Berat Acar da rakiplerini yenerek çeyrek finalist oldular.

Çeyrek final müsabakaları yarın oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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