Milli boksörler Almanya'daki uluslararası turnuvaya katılmak için yola çıktı
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Milli boksörler Almanya'daki uluslararası turnuvaya katılmak için yola çıktı

11.02.2021 12:25 | Son Güncelleme: 11.02.2021 12:25
Milli boksörler Almanya'daki uluslararası turnuvaya katılmak için yola çıktı

Türkiye Boks Milli Takımı, Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenecek uluslararası turnuvaya katılmak üzere Kastamonu'dan ayrıldı.

Türkiye Boks Milli Takımı, Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenecek uluslararası turnuvaya katılmak üzere Kastamonu'dan ayrıldı.

Türkiye Boks Federasyonunun Kadıdağı Kamp Merkezi'ndeki çalışmalarını tamamlayan milli sporcular, 12-16 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek turnuvaya katılmak üzere kamp merkezinden ayrıldı.

Turnuvaya katılacak milli takımın kadrosunda kadınlar 57 kiloda Hatice Akbaş ve Tuğçenaz Sürmeneli, 60 kiloda Esra Özyol ve Rümeysa Ataş, 69 kiloda Sema Çalışkan, erkekler 52 kiloda İbrahim Kurtay, 60 kiloda Mizan Aykol, 63 kiloda Hakan Doğan, 75 kiloda Birol Aygün, 91 kiloda Mehmet Nadir Ünal ile artı 91 kiloda Muhammed Aydın yer alıyor.

Milli takım antrenörlerinden Muhammet Ali Kolu, AA muhabirine, ay-yıldızlı sporculara antrenörlerden kendisiyle Nedim Baba ve Ali Cıncık'ın eşlik ettiğini söyledi.

Kolu, Tokyo Olimpiyatları için nisan ayında yapılması planlanan Avrupa kota müsabakalarında yer alacak sporcuların ise kafilede bulunmadığını ifade etti.

Turnuvada başarı elde edecek sporcuların dünya kota müsabakalarına katılımları konusunda değerlendirileceğini dile getiren Kolu, "İnşallah turnuvada başarılı sonuçlar elde edeceğiz. Aynı zamanda bu tür organizasyonlarla sporcularımızın eksikliklerini de göreceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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