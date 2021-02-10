Milli boksörler Almanya'da uluslararası turnuvaya katılacak
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Milli boksörler Almanya'da uluslararası turnuvaya katılacak

10.02.2021 21:15 | Son Güncelleme: 10.02.2021 21:18
Milli boksörler Almanya'da uluslararası turnuvaya katılacak

Türkiye Boks Milli Takımı, 12-16 Şubat tarihleri arasında Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenecek uluslararası turnuvaya katılacak.

Türkiye Boks Milli Takımı, 12-16 Şubat tarihleri arasında Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenecek uluslararası turnuvaya katılacak.

Türkiye Boks Federasyonunun Kadıdağı Kamp Merkezi'ndeki çalışmalarını tamamlayan milli takımlar, yarın turnuvaya katılmak üzere kamp merkezinden ayrılacak.

Milli takımı antrenörlerinden Muhammet Ali Kolu, AA muhabirine, turnuvaya 5 kadın ve 6 erkek boksörün katılacağını söyledi. İyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini anlatan Kolu, "Turnuvada başarılı olacağımızı tahmin ediyorum. Kendimizi görebileceğimiz bir turnuva olacak." dedi.

Tokyo Olimpiyatları için nisan ayında yapılması planlanan Avrupa Kota Müsabakaları'nda yer alacak sporcuların kafilede bulunmadığını dile getiren Kolu, kota müsabakalarına katılacak kadın ve erkek boks milli takımlarının Macaristan'ın Debrecen şehrinde düzenlenen turnuvada ter döktüğünü kaydetti.

Milli boksör Birol Aygün ise uzun süredir kampta olduklarını belirtti. Güzel bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ifade eden Aygün, "Almanya'ya 11 kişi gidiyoruz. Hepimizin hedefi final. Avrupa elemelerine gidemeyeceğiz ama bunun devamında dünya elemeleri var. Turnuvanın onlara hazırlık anlamında güzel geçeceğini düşünüyorum. Turnuvalarda kendimizi gösterip, dünya kota maçlarına gidip, vizemizi alıp, olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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